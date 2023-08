Futsal B/M: Latiano, quel rammarico per la costante trasferta

Nell’arco delle ufficializzazioni di questo periodo, la famiglia Antara resta il caposaldo del grande lavoro, nel brevissimo periodo, ricco di successi e soddisfazioni, in campo e non solo, del Football Latiano. Da un lato Sufiane, presidente che assieme alla sorella lavora alacremente per allestire una squadra, un settore giovanile, una società sempre più solida e radicata sul territorio.

E poi c’è Siham, sorella del patron, che, al di là del ruolo nell’organigramma, è da considerarsi una vera e propria Presidentessa con la P maiuscola. Il motivo? La poliedricità delle sue funzioni. “Penso di aver ricoperto ogni ruolo, manca solo quello di calcettista e poi ho chiuso il cerchio – sorride Siham Antara –. Partendo dalle pubbliche relazioni all’organizzazione tecnica, sedendomi anche in panchina durante le gare. A questa società ho imparato a donare cuore e anima non solo perché è uno sport che amo tantissimo ma anche perché abbiamo costruito tutto con mio fratello con tanta dedizione e passione. Il percorso, lo ammetto, stato tortuoso. Molti ci hanno criticato, non hanno creduto in noi, ma quelle critiche hanno scatenato quella voglia di fare bene. Ed è così che magicamente in soli 2 anni dalla nascita dell’Asd Football Latiano ci troviamo a giocare in un campionato nazionale di serie B. Il nostro sogno è portare in alto il nome di Latiano. Unico dispiacere il distacco tra il nostro sodalizio e l’amministrazione comunale. Purtroppo, inutile negarlo, non ci ha mai aiutato e ci ritroviamo a giocare fuori casa in ogni gara. Ma il nostro spirito di sacrificio è quello di andare avanti, e vogliamo farlo per coloro che hanno creduto in noi e per coloro che ci hanno sostenuto e continueranno a farlo”.

