Futsal B/M: Il ‘profeta’ Elia Simone approda al Latiano

E’ un super colpo quello che ha piazzato il Football Latiano per la prossima stagione di Serie B. Il presidente Sufiane Antara annuncia l’arrivo del forte laterale Elia Simone che entra ufficialmente a far parte del roster della formazione brindisina.

Un palmares di tutto rispetto per Simone che esordisce nel Real Five Carovigno giocando in Serie C2 e Serie C1: 1 Campionato Vinto conditi da 101 Gol totali. Si sposta poi all’Olympique Ostuni: in Serie C1 e Serie B: 1 Campionato Vinto e 45 Gol realizzati. Poi il passaggio al Futsal Canosa, in serie B con 30 Gol. Sempre col Futsal Canosa gioca parte della stagione per poi trasferirsi a Viterbo nella Active Network in serie B. Realizzerà 23 Gol e conquisterà la Vittoria Playoff In A2 col sodalizio laziale.

Torna in B alla Diaz Bisceglie conquistando il titolo di capocannoniere del girone. L’ottima stagione vale il salto di categoria nella Bulldog Capurso in Serie A2: 14 Goal, i Playoff per la Serie A e la delusione per la semifinale dove si è arrestata la corsa dei baresi. Infine l’ultima stagione nell’Altovicentinofutsal in Serie A2 con 20 Gol e la Promozione nella neonata Serie A2 Èlite. Queste le prime parole del “profeta”, suo nome d’arte, appena firmato il contratto col Football Latiano.

“Ho scelto questa piazza perchè sin da subito ho capito le ambizioni della società, la serietà del progetto e del presidente che mi ha convinto a sposare questo percorso di crescita. Del gruppo conosco qualche giocatore che subito mi ha parlato bene, dello staff e del resto del gruppo. La stagione me l’aspetto impegnativa come del resto deve essere essendo un campionato nazionale. La serie B la conosco bene avendola già fatta, penso che sarà un’annata dove ci toglieremo grandi soddisfazioni perché la società sta allestendo una buona squadra. Assieme a mister Marelli, riusciremo a centrare gli obbiettivi richiesti”.

”Purtroppo – conclude Elia Simone – per un infortunio nella prima parte di stagione non potrò aiutare i miei compagni in campo, ma sto lavorando alacremente affinché possa poterlo fare quanto prima. Non vedo l’ora di conoscere tutti i compagni e i tifosi a cui chiedo di sostenerci sempre e a cui promettiamo sempre il massimo impegno. Sono pronto a esultare con loro e gridare forza Football Latiano”.

