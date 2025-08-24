Futsal B/M, Grimal Barletta: ufficiale l’arrivo di Filippo “Scarface” Chighini

La Grimal Futsal Barletta mette a segno un colpo di mercato: Filippo “Scarface” Chighini. Laterale classe 2003, arriva dal Canosa, con cui nella scorsa stagione ha realizzato 25 reti tra campionato di Serie A2 e Coppa della Divisione.

Cresciuto nel settore giovanile del Leonardo C5, ha esordito giovanissimo in prima squadra disputando campionati di Serie A2 Élite e A2. Successivamente ha conquistato due titoli in C1 con Alghero e Quartu. Nel 2024 si è laureato capocannoniere al Torneo delle Regioni confermando le sue doti realizzative.

Mancino preciso e potente, capace di sorprendere i portieri avversari, il 22enne andrà ad arricchire il roster con qualità, talento e imprevedibilità. Un innesto importante per la Grimal Futsal Barletta, che punta a una stagione di alto livello.

