Futsal B/M, Grimal Barletta: qualità ed esperienza con Capacchione

La Grimal Futsal Barletta si rinforza con l’ingaggio di Luciano Capacchione, universale di esperienza e punto di riferimento del futsal barlettano.

Capacchione ha disputato 18 stagioni con la maglia del Barletta Calcio a 5, di cui 14 in Serie B, culminate con la storica promozione in A2. Nella seconda serie nazionale ha disputato quattro campionati e raggiunto una semifinale playoff per la massima serie.

Negli ultimi tre anni ha difeso i colori di Futsal Barletta, Futsal Andria ed Eraclio C5, arricchendo il suo palmarès con due Coppe Italia e una promozione.

Giocatore completo e leader dentro e fuori dal campo, Capacchione potrà essere un punto di riferimento per i compagni più giovani, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue qualità tecniche per contribuire al progetto biancorosso.

