Futsal B/M, Grimal Barletta: qualità ed esperienza con Capacchione

La Grimal Futsal Barletta si rinforza con l’ingaggio di Luciano Capacchione, universale di esperienza e punto di riferimento del futsal barlettano.
Capacchione ha disputato 18 stagioni con la maglia del Barletta Calcio a 5, di cui 14 in Serie B, culminate con la storica promozione in A2. Nella seconda serie nazionale ha disputato quattro campionati e raggiunto una semifinale playoff per la massima serie.
Negli ultimi tre anni ha difeso i colori di Futsal Barletta, Futsal Andria ed Eraclio C5, arricchendo il suo palmarès con due Coppe Italia e una promozione.
Giocatore completo e leader dentro e fuori dal campo, Capacchione potrà essere un punto di riferimento per i compagni più giovani, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue qualità tecniche per contribuire al progetto biancorosso.
potrebbe interessarti anche
Futsal A2/M Élite, New Taranto: colpo di esperienza con Pedro Espindola
Nuoto juniores, Alessia Loconsole oro nei 100 rana e argento nei 200
Europei U20, Disabato argento e record italiano nella 10 km di marcia
Pallamano A/M Gold, Junior Fasano vara campagna abbonamenti: le novità
Futsal, Serie A/Femminile: il calendario della stagione 2025/26
Boxe, Ivan Gimmi trionfa su Dianyi a Fight under the Sky di Torre Canne