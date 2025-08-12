12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Luciano Capacchione

Futsal B/M, Grimal Barletta: qualità ed esperienza con Capacchione

Redazione 12 Agosto 2025
centered image

La Grimal Futsal Barletta si rinforza con l’ingaggio di Luciano Capacchione, universale di esperienza e punto di riferimento del futsal barlettano.

Capacchione ha disputato 18 stagioni con la maglia del Barletta Calcio a 5, di cui 14 in Serie B, culminate con la storica promozione in A2. Nella seconda serie nazionale ha disputato quattro campionati e raggiunto una semifinale playoff per la massima serie.

Negli ultimi tre anni ha difeso i colori di Futsal Barletta, Futsal Andria ed Eraclio C5, arricchendo il suo palmarès con due Coppe Italia e una promozione.

Giocatore completo e leader dentro e fuori dal campo, Capacchione potrà essere un punto di riferimento per i compagni più giovani, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue qualità tecniche per contribuire al progetto biancorosso.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Futsal A2/M Élite, New Taranto: colpo di esperienza con Pedro Espindola

11 Agosto 2025 Redazione

Nuoto juniores, Alessia Loconsole oro nei 100 rana e argento nei 200

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Europei U20, Disabato argento e record italiano nella 10 km di marcia

10 Agosto 2025 Dante Sebastio

Pallamano A/M Gold, Junior Fasano vara campagna abbonamenti: le novità

9 Agosto 2025 Redazione

Futsal, Serie A/Femminile: il calendario della stagione 2025/26

8 Agosto 2025 Redazione

Boxe, Ivan Gimmi trionfa su Dianyi a Fight under the Sky di Torre Canne

6 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Carabiniere ucciso, due mesi senza il carabiniere eroe Carlo Legrottaglie

12 Agosto 2025 Michele Iurlaro
Gennaro Cefola

Notte di San Lorenzo, spiagge di Barletta invase dai rifiuti: lo sdegno dell’amministrazione

12 Agosto 2025 Andrea Catino

Nominato il nuovo Direttore Generale del Comune di Taranto

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio