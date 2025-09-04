5 Settembre 2025

Donato Acocella (Foto Sergio Porcelli)

Futsal B/M, Grimal Barletta: 4 amichevoli e 2 gare ufficiali a settembre

Redazione 5 Settembre 2025
Settembre ricco di appuntamenti per la Grimal Futsal Barletta, pronta a iniziare la stagione 2025-2026 con un calendario fitto di impegni tra amichevoli e gare ufficiali.

Si comincia con due test utili a mettere minuti nelle gambe: il 6 settembre contro la Futbol Cinco Bisceglie (C1) e il 10 settembre contro la Futsal Byre Ruvo (C2).

Il 13 settembre è in programma l’esordio in Coppa Divisione contro la Defender Giovinazzo (A2 Elite), mentre il 20 settembre la squadra sosterrà un allenamento congiunto con la Futsal Bitonto (A2). A chiudere il mese, il match del 27 settembre in Coppa Divisione contro il Canosa A5 (A2).

L’ultimo test prima del via ufficiale in campionato è fissato per il 4 ottobre contro la Castellana (A2). Successivamente, tutte le attenzioni saranno rivolte al debutto in Serie B.

