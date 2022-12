Futsal B/M: Danilo Lacitignola torna all’Audace Monopoli

Danilo Lacitignola torna alla Kredias Audace Monopoli. Dopo una breve parentesi in prestito al Volare Polignano in Serie C1 con 4 reti messe a segno, il giovane laterale monopolitano classe 2002, prodotto del vivaio gialloblu e protagonista la scorsa stagione nella vittoria del campionato Under 21 regionale, torna a disposizione di mister Giacovazzo in vista della seconda parte di stagione.“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” – dichiara Lacitignola – “non vedo l’ora di tornare in campo con questa maglia, mi farò trovare subito pronto, mi sento a casa ogni volta che metto piede su quel parquet e darò il massimo”.

