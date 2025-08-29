Futsal B/M, colpo Grimal Barletta: ufficiale Erick Pires

La Grimal Futsal Barletta mette a segno un acquisto di spessore. La società biancorossa ha annunciato l’ingaggio di Erick Pires, laterale brasiliano di straordinario talento ed estro, già protagonista assoluto del futsal italiano.

Classe cristallina e numeri da capogiro, Pires nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Futsal Bitonto, con cui ha messo a segno 25 reti, risultando il miglior laterale dell’anno in Serie A2. Un biglietto da visita che lo consacra come uno dei giocatori più decisivi della categoria.

Non si tratta di un volto nuovo per la Città della Disfida: con la maglia della Futsal Barletta ha già lasciato un segno indelebile realizzando ben 44 gol in una sola stagione. Nel suo curriculum figurano anche esperienze con Reggio Calabria e Itria, con cui ha conquistato la promozione in A2 Élite, oltre che con il Futsal Prato in Serie B.

Accoglienza calorosa e grandi aspettative per l’asso brasiliano, che torna a Barletta con la voglia di diventare un idolo dei tifosi: “Bem-vindo Erick!” recita il messaggio del club.

Le parole del presidente Grimaldi

Soddisfatto e orgoglioso il presidente Ruggiero Grimaldi, che ha commentato così il colpo di mercato: “L’arrivo di Pires dà un valore aggiunto molto importante a una rosa già ben strutturata e competitiva. Avere con noi il miglior laterale della passata stagione in A2, un calcettista che da anni calca palcoscenici importanti in categorie superiori, è sicuramente un piacere. Nel corso di questi mesi il ragazzo ha ricevuto tante offerte da squadre blasonate, ma ha preferito Barletta perché ha sposato quello che è il nostro progetto ambizioso. Un ringraziamento va al DG e a mister Ferrazzano che ha già allenato Pires da giovanissimo, contribuendo in modo decisivo alla buona riuscita di questa operazione”.

