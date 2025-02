Futsal B/M, Castellana: sfida in casa di un lanciatissimo Canosa

Il Castellana C5 si prepara alla difficile trasferta di Canosa con l’obiettivo di allungare la striscia positiva di risultati. Dopo una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro gare, la squadra biancoblu è determinata a conquistare punti preziosi sia per la salvezza che per alimentare il sogno playoff.

Tuttavia, il tecnico Andrea Rotondo deve fare i conti con numerosi problemi di formazione: oltre all’assenza di Miguel Garcia Rubio, restano in dubbio anche capitan Rotondo e Mario Chiantera, entrambi usciti acciaccati dall’ultima sfida contro l’Audace Monopoli.

Il match, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A2 (girone D), vedrà di fronte due squadre appaiate a quota 19 punti e in lotta per un piazzamento importante. Il Canosa arriva all’incontro in ottima forma, con dieci punti conquistati nelle ultime cinque gare, e rappresenta un avversario ben diverso rispetto alla squadra battuta dal Castellana per 3-2 nel girone d’andata.

La sfida si disputerà alla Tensostruttura Comunale di Canosa, con fischio d’inizio alle ore 16. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Francesco Pannese (Ariano Irpino) e Domenico Califano (Nocera Inferiore), con Nicola Ostuni di Bari al cronometro.

