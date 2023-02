Futsal B/M: Bernalda, Ziberi ‘A Bitonto insidia terreno di gioco’

Una vittoria importante quella conquistata dal Bernalda Futsal in casa con il Noci perché giunta con una diretta concorrente alla salvezza e anche per dare continuità ai risultati casalinghi (seconda vittoria consecutiva al PalaCampagna).

Tra le note liete c’è sicuramente il rientro dell’universale croato di origini macedoni Sabat “Ziba” Ziberi a segno con una rete di pregevole fattura: “Il gol è importante – afferma Ziba – ma per me sono importanti i 3 punti. Questa è una vittoria di squadra e ci ripaga dei tanti sacrifici fatti durante gli allenamenti settimanali. Dopo la pausa natalizia già dalla gara contro il Monopoli è stata palese la nostra crescita soprattutto in casa purtroppo proprio nella partita con il Monopoli siamo stati poco cinici sotto porta e siamo stati puniti dagli avversari poi con il Senise e il Noci siamo migliorati sotto l’aspetto realizzativo”.

Serviranno ancora alcune settimane al giocatore croato per raggiungere il massimo della forma come spiega ai nostri microfoni: “Non sono ancora al 100%, in precedenza accusavo qualche problema alla gamba destra e per recuperare ho forzato su quella sinistra che ora mi procura qualche problema ma nulla di grave. Penso che raggiungerò il top della condizione fisica tra tre settimane nella gara interna con il Taranto”.

Ora il Bernalda è atteso da un altro scontro diretto nella corsa alla salvezza, i ragazzi di Volpini andranno a fare visita al Bitonto: “Andremo lì – dice Ziberi – per conquistare i tre punti come in ogni partita. Abbiamo visto tanti filmati dei nostri prossimi avversari, credo che il Bitonto sia una squadra temibile in particolare tra le mura amiche, del resto hanno un terreno di gioco diverso da quello del PalaCampagna e con misure un po’ più ridotte, a parte questo aspetto di sicuro è una formazione che durante il campionato è molto migliorata. Da parte nostra non abbiamo alibi: dobbiamo cercare di vincere!”

