Futsal B/M, Bernalda: Volpini “Paghiamo a caro prezzo alcuni errori”

Una giornata da dimenticare per il Bernalda Futsal, sconfitto ad Aradeo in un match che ha visto riaffiorare alcune difficoltà che sembravano superate. La squadra di Marcio Volpini, dopo un primo tempo equilibrato, ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive e episodi sfavorevoli, come ha sottolineato lo stesso tecnico rossoblù.

Volpini: “Errori che ci sono costati cari”

“Dopo un primo tempo alla pari, nella ripresa abbiamo perso lucidità in fase di costruzione e commesso errori difensivi che ci sono costati il risultato – ha spiegato Volpini –. La responsabilità è nostra, a partire da me. Ora dobbiamo lavorare per evitare di ripetere gli stessi sbagli nella prossima gara”.

Oltre alla sconfitta, il Bernalda dovrà fare i conti anche con l’assenza del capitano Mario Gallitelli, ammonito e squalificato per il prossimo match. “L’assenza di Mario pesa, ma ho piena fiducia nei miei ragazzi – ha aggiunto Volpini –. Abbiamo le soluzioni giuste per sopperire alla sua mancanza e dobbiamo continuare a crescere”.

Sfida ostica con l’Alta Futsal

Il prossimo impegno vedrà il Bernalda affrontare l’Alta Futsal, quarta in classifica e reduce da una vittoria convincente contro il Nausicaa. Una gara delicata, come ha sottolineato il tecnico: “L’Alta è una squadra organizzata e ben allenata. Per noi sarà fondamentale conquistare punti per allontanarci dalla zona playout e avvicinarci ai playoff. Il campionato è equilibrato, dobbiamo restare concentrati e dare il massimo”.

Obiettivo riscatto, dunque, per il Bernalda, chiamato a reagire subito per non perdere terreno in classifica.

