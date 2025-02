Futsal B/M, Bernalda: vittoria sofferta con il Casali del Manco

Il Bernalda Futsal conquista una vittoria più complicata di quanto suggerisca il punteggio finale, superando 4-1 un coriaceo Casali del Manco al “PalaCampagna”. Decisivi la tripletta di Iannuzziello, le parate di Zito e una prestazione solida da parte di tutta la squadra di Volpini. A completare il tabellino dei marcatori per i padroni di casa ci pensa Sali Gjevori.

Il Bernalda parte subito forte con Sali, ma il portiere Galluscio salva la propria porta. Il vantaggio arriva all’8’ con Iannuzziello, che sfonda a destra e insacca con un preciso diagonale. Il Casali del Manco reagisce con De Luca e Occhiuto, ma trova un Zito in giornata di grazia. Il primo tempo si chiude con i rossoblù avanti di misura, grazie anche agli interventi decisivi di Galluscio su Sali e Gallitelli.

Nella ripresa il Bernalda continua a spingere e al 3’ il Casali resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Occhiuto. I padroni di casa ne approfittano subito: al 4’ Iannuzziello firma il 2-0 con un tap-in vincente. Il Casali non si arrende e accorcia le distanze grazie a una sfortunata deviazione di Eletto su corner di De Luca (2-1).

La gara resta in bilico fino al 16’, quando Benedetto serve Sali per il 3-1. I calabresi provano il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma il Bernalda chiude i conti al 18’ con un’azione personale di Iannuzziello, che sigla la tripletta personale per il definitivo 4-1. Nel finale, Zito blinda la porta con un’altra grande parata su Leonetti.

CASALI DEL MANCO-BERNALDA FUTSAL 1-4

Bernalda Futsal: Zito, Marciuliano, Sali, Eletto, Castano, Iannuzziello, Cirigliano, Gallitelli, Grossi, Sarli, Benedetto. All. Volpini.

Casali del Manco: Rota, Galluscio, Leonetti, Ritacco, De Luca, Romeo, Calamino, Milano, Occhiuto, Palazzo. All. Cariello.

Arbitri: Baldassarre (Vasto), Di Virgilio (L’Aquila), cronometrista Losignore (Matera).

Marcatori: 8’ p.t. e 4’ s.t. Iannuzziello (B), 4’ s.t. (aut.) Eletto (CdM), 16’ s.t. Sali (B), 18’ s.t. Iannuzziello (B).

Ammoniti: Occhiuto, Rota, Palazzo (CdM). Espulso: Occhiuto (CdM).

