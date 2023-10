Futsal B/M: Bernalda supera Acri in un finale thrilling

Un finale thrilling al “PalaCampagna” di Bernalda, messo a disposizione del Club lucano per ovviare all’indisponibilità della struttura dell’Acri, i ragazzi di Volpini riescono a superare il pugnace avversario solo nei minuti finali dopo la rimonta dei calabresi che, fino a 3’ minuti dal suono della sirena finale, erano in vantaggio per 2-1. A segno per il Bernalda, Laurenzana (autore di una tripletta) Benedetto e Sali.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: De Pizzo, Laurenzana, Grossi, Sviercoski e Benedetto. Dall’altra parte l’Acri con: Gallo, Rengifo, Gerbasi, Mannella, Riconosciuto.

Prime fasi di studio del match nei primi minuti: Laurenzana ci prova dalla distanza, il portiere Gallo respinge con i piedi. Dall’Altra parte punizione di Riconosciuto, De Pizzo si rifugia in angolo. Il Bernalda è nuovamente pericoloso grazie alla staffilata dalla distanza di Laurenzana, Gallo in tuffo devia in corner. A metà frazione i lucani sfiorano la rete con una mezza girata di Carella: sfera termina di poco al lato. Il Bernalda insiste ma l’estremo calabrese si oppone sia al sinistro di Benedetto che al tiro ravvicinato di Laurenzana.

Sono le prove generali del gol che giunge al 15’ con Laurenzana: il suo rasoterra dalla media distanza batte Gallo per 0-1. L’Acri reagisce con una doppia occasione di Gerbasi, De Pizzo è strepitoso. Poco più tardi continua il duello a distanza tra i due: l’estremo lucano in volo plastico devia in corner il siluro del calciatore calabrese. Sul suono della sirena, invece, De Pizzo con un colpo di reni riesce a deviare la conclusione da distanza siderale di Rengifo. Le squadre vanno al riposo con il vantaggio di misura del Bernalda. Nei primi minuti della ripresa (al 3’) i calabresi agguantano il pari grazie al preciso diagonale di Rengifo che si spegne nell’angolino per 1-1.

L’Acri insiste ancora con Rengifo ma stavolta De Pizzo è prodigioso e manda in angolo. Dall’altra parte bella giocata di Laurenzana che semina scompiglio nella retroguardia avversaria e scarica un destro teso che scheggia il palo. Al 9 l’Acri passa in vantaggio con una punizione calciata dal solito Rengifo per il 2-1. I lucani cercano di pareggiare: il diagonale dalla banda mancina di Carella trova la deviazione di Gallo.

Il tecnico Volpini si gioca la carta del quinto di movimento (Benedetto): i lucani si riversano in avanti con Gallo che intercetta la conclusione di Carella ma nulla può, poco dopo, il portiere calabrese sul tap-in vincente di Benedetto per il 2-2. A 1:14’ dal suono della sirena l’Acri raggiunge il bonus di 5 falli e proprio sulla susseguente punizione il rasoterra di Laurenzana griffa il 2-3.

L’Acri non è doma: mister Basile si gioca il jolly del quinto di movimento e il tocco rapace di Riconosciuto risulta vincente per il 3-3. Il finale di gara è sconsigliato ai deboli di cuore: a 26’’ dal suono della sirena Regifo commette un fallo in area su Sali, l’arbitro assegna il rigore e ammonisce il calciatore dell’Acri, dal dischetto Laurenzana non sbaglia e fa esplodere il “PalaCampagna” per il 3-4. L’Acri si riversa in avanti alla ricerca del pareggio ma è ancora il Bernalda a passare con una rapida ripartenza culminata dal tocco risolutivo di Sali per il 3-5 finale.

ACRI-BERNALDA 3-5

Marcatori: 15:06 p.t. Laurenzana (B), 2:49 e 9:10 s.t. Rengifo (A), 17:46 s.t. Benedetto (B), 18:46 s.t. (rig.) Laurenzana (B), 19:26 s.t. Riconosciuto (A), 19:34 s.t. Laurenzana (B), 19:57 s.t. Sali (B).

CITTA’ DI ACRI: 1) Gallo, 3) Abate, 9) Gerbasi, 10) Arlotta, 11) Rengifo, 12) Riconosciuto, 14) Fernandez, 19)Lopetrone, 20) Pagliuso, 21) Passafaro, 23) Mannella, 97) Federico. All. Basile.

BERNALDA FUTSAL: 4) Laurenzana, 5) Sali, 6)Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello, 9) Carella, 10) Sviercoski 11) Grossi 12) De Pizzo, 21) Castano, 23) 24) Brescia, 99) Benedetto. All. Volpini.

Arbitri: 1^ Girone di Taranto, 2^ Cucuzzella di Ragusa; cronometrista: Cipolla di Cosenza.

Ammoniti: Mannella (A), Regifo (A).

