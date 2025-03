Futsal B/M, Bernalda riparte dalla Diaz: Volpini “Testa e gambe per finale”

Archiviata la pausa di campionato, il Bernalda Futsal si prepara a tornare in campo per le ultime decisive giornate della stagione. La formazione rossoblù affronterà sabato la Diaz Bisceglie, con l’obiettivo di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. A fare il punto della situazione è mister Marcio Volpini.

Recupero utile dopo Carovigno

“Abbiamo sfruttato queste due settimane per ricaricare le energie – spiega il tecnico – dopo la bella prova contro il Carovigno. Speriamo di avere il gruppo al completo per affrontare la Diaz, squadra tosta come anche il Soverato che affronteremo poi. Ma i nostri ragazzi hanno ormai maturato l’esperienza per affrontare queste sfide al meglio”.

Salvezza e mentalità vincente

“Nelle due gare che restano ci giochiamo tanto – sottolinea Volpini –. Dobbiamo pensare prima di tutto a centrare la salvezza, ma la nostra mentalità deve essere sempre quella di vincere. Vogliamo chiudere il campionato con il massimo impegno e, possibilmente, raccogliere più punti possibili”.

Il sogno in Coppa Divisione

Il tecnico dedica infine un pensiero alla bella avventura in Coppa Divisione, interrotta ai quarti nella sfida contro Marsala: “Un’esperienza straordinaria per tutti noi. Contro il Marsala siamo partiti male ma poi abbiamo giocato alla pari, dimostrando carattere e qualità. È stata una cavalcata entusiasmante, coronata dalla vittoria del girone. Il sogno della Final Four resta nel cassetto… ma non smetteremo di inseguirlo”.

