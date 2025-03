Futsal B/M, Bernalda: pari d’oro con il Real Carovigno

Un punto prezioso per il Bernalda Futsal, che con cuore e carattere strappa un 3-3 contro il Real Carovigno. Decisivo il veterano Luciano Benedetto, autore di una doppietta, in una gara intensa ma condizionata da una direzione arbitrale discutibile.

I lucani partono forte, creando diverse occasioni con Iannuzziello ed Eletto, ma il portiere Epifani si oppone con interventi decisivi. Il Carovigno colpisce alla prima vera occasione: al 13’ un traversone velenoso di Galeota, deviato da Milito, beffa Digiorgio per lo 0-1. Il Bernalda reagisce e al 17’ Grossi trasforma una punizione magistrale per l’1-1. Prima dell’intervallo, i pugliesi sfiorano il nuovo vantaggio con Parisi, che scheggia la traversa.

Nella ripresa, il Carovigno torna avanti al 3’ con Milito, che finalizza un contropiede letale (1-2). Il Bernalda risponde con Marciuliano, che spreca da buona posizione, e con Grossi ed Eletto, fermati ancora da Epifani. Il tecnico Volpini inserisce il quinto di movimento e la mossa paga: al 16’ Benedetto si fa trovare pronto sul secondo palo per il 2-2.

La gioia dura poco perché al 17’ Peloso sorprende Digiorgio con un rasoterra per il 2-3. I lucani non si arrendono e al 18’ Castano serve Benedetto, che sigla il definitivo 3-3 facendo esplodere il PalaCampagna. Nel finale, Cirigliano vede annullato un gol regolare per un errore arbitrale che lascia l’amaro in bocca ai rossoblù.

Un pareggio comunque importante per il Bernalda, che continua la sua corsa verso la salvezza nonostante le pesanti assenze.

BERNALDA-REAL CAROVIGNO: 3-3

RETI: 12’33” p.t. Milito (C); 17’01” p.t. Grossi (B); 3’17” s.t. Milito (C); 15’50” s.t. Benedetto (B); 16’54” s.t. Peloso (C); 17’58” s.t. Benedetto (B).

BERNALDA FUTSAL: Digiorgio, Marciuliano, Eletto, Castano, Iannuzziello, Cirigliano, Gallitelli, Grossi, Sarubbi, Lovecchio, Sarli, Benedetto. All. Marcio Volpini.

REAL CAROVIGNO: Angelo Epifani, Turco, Barnaba, Narracci, Parisi, Daniele Epifani, Peloso, Galeota, Sufka, Cardone, De Vivo, Milito.

ARBITRI: Iannella (Benevento) e Ranieri (Soverato). Cronometrista: Ferra (Policoro).

AMMONITI: Cardone, Sufka, Epifani (C); Iannuzziello, Eletto, Benedetto, Cirigliano (B).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author