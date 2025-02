Futsal B/M, Bernalda: Grossi, “Salvezza tranquilla resta nostro obiettivo”

Il Bernalda Futsal porta a casa tre punti cruciali dalla trasferta di Noci, in una gara in cui la pressione era tutta sulle spalle dei rossoblù. Una vittoria sofferta, come racconta l’esperto laterale Giuseppe Grossi: “Sapevamo di non poter sottovalutare l’avversario, nonostante la classifica. Il Noci ha giocato bene, sfruttando il portiere di movimento e con il loro estremo difensore protagonista di grandi interventi. Non è stata una gara semplice per noi, ma l’importante era vincere”, ha dichiarato Grossi.

Il Bernalda, reduce da un ottimo periodo di forma, continua la sua scalata in classifica. Tuttavia, Grossi mantiene i piedi per terra: “Dobbiamo essere bravi a proseguire su questa strada. Tralasciando la sfortunata trasferta con il Nausicaa, abbiamo ottenuto successi importanti, come quello con la capolista Soverato. L’obiettivo principale resta una salvezza tranquilla, poi vedremo fin dove possiamo arrivare”.

Un punto di svolta nella stagione c’è stato e il laterale rossoblù lo individua nella pesante sconfitta con Carovigno: “Subire 12 gol è stata una batosta. Ci ha fatto capire chi siamo e cosa vogliamo davvero. Il mister può darci indicazioni, ma in campo ci siamo noi e tocca a noi dimostrare il nostro valore”.

Infine, Grossi guarda al futuro e alla sfida contro il Casali del Manco: “Possiamo e dobbiamo fare ancora meglio. Ogni giorno è un’opportunità per crescere. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi per la gara di sabato, che per noi è fondamentale”.

