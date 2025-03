Futsal B/M, Bernalda e il derby col Ferrandina: Mazzei “Conta la mentalità”

Dopo la sconfitta contro l’Alta Futsal, il Bernalda Futsal si prepara al derby contro il Ferrandina con la consapevolezza di dover cambiare atteggiamento. Il direttore generale Giuseppe Mazzei analizza il momento della squadra, sottolineando come la mancanza di fiducia stia influenzando le prestazioni:

MENTALITÀ E DETERMINAZIONE

“Anche sabato siamo caduti nel tranello più grande: non credere nel nostro potenziale. Dobbiamo smettere di arrenderci alle prime difficoltà e trovare dentro di noi la forza per reagire. L’assenza di Mario Gallitelli, unita a quelle di Flavio Carella e Davide Fusco, pesa, ma non possiamo dipendere da un solo giocatore. Lo abbiamo già dimostrato la scorsa stagione, quando tutti insieme abbiamo conquistato i playoff. È solo una questione di testa e volontà”.

RECRIMINAZIONI E ARBITRAGGIO

Mazzei non nasconde l’amarezza per la direzione arbitrale: “Abbiamo visto di tutto, compreso un rigore concesso per un fallo avvenuto fuori area, come dimostrano i nostri video. Alcuni arbitri non si sono dimostrati all’altezza, con atteggiamenti spocchiosi e offensivi nei confronti dei nostri giocatori. Ma al di là di questo, non dobbiamo usare gli errori arbitrali come alibi: il nostro problema principale è l’approccio alla gara”.

DERBY CON IL FERRANDINA

Ora l’attenzione è tutta rivolta al derby: “La partita con l’Alta Futsal va cancellata. Sabato scorso abbiamo subito uno “scippo”, come accaduto all’andata contro il Ferrandina, quando dominammo la gara ma perdemmo per due episodi. Ora dobbiamo scendere in campo arrabbiati, con grinta e voglia di vincere fin dal primo minuto”.

