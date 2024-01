Futsal B/M, Bernalda: De Pizzo ‘Acri tra trasferte più dure del campionato’

“È stato un derby divertente da giocare, siamo riusciti a concedere poco alla formazione di casa”. Queste le parole sulla gara di sabato scorso a Potenza del portiere rossoblu Alessandro De Pizzo, uno dei protagonisti del vittorioso derby.

L’estremo difensore lucano prosegue commentando così la gara: “Siamo stati bravi a gestire i diversi momenti della partita attraverso il nostro gioco e abili a capitalizzare le occasioni create. Avevamo bisogno di ricominciare a fare punti dopo le ultime due sconfitte per riprendere il nostro cammino”.

Per De Pizzo quella di sabato scorso ha rappresentato un ritorno in mezzo ai pali dopo le ottime prestazioni del giovane e talentuoso portiere Brescia:“Sono molto contento di essere tornato a giocare e di avere disputato una bella partita. I meriti ovviamente non sono solo i miei ma di tutta la squadra che mi ha dato una grossa mano durante tutta la partita. Brescia? Giovanni, oltre ad essere un ragazzo eccezionale, ha dimostrato di avere grande talento e personalità. Durante gli allenamenti cerco di correggere alcuni errori dovuti forse alla poca esperienza nel calcio a 5. Sono sicuro che farà molta strada in questo sport”.

La vittoria conquistata nel derby ha restituito morale e dato un nuovo slancio alla classifica con il Bernalda rilanciato nella corsa play off: “Ci servano sicuramente questi 3 punti – prosegue De Pizzo – per riacquisire quella fiducia che avevamo un po’ perso dopo queste 2 sconfitte consecutive con Diaz e Castellana. Non avevamo obbiettivi dichiarati ad inizio campionato e non voglio porre limiti a questo gruppo: è un campionato molto equilibrato dove ogni partita si decide sui dettagli. Come squadra vogliamo centrare il playoff e sono sicuro che dipenderà solo da noi”.

Ora i ragazzi di Volpini sono attesi dalla sfida di sabato prossimo contro l’Acri, formazione che occupa la piazza d’onore in classifica: “Sabato ci attende una delle trasferte più dure del campionato. Loro sono una squadra molto esperta che merita la seconda posizione nel campionato ma noi non siamo da meno. Stiamo preparando la partita nel migliore dei modi in settimana come facciamo da inizio campionato; in alcune partite purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo delle disattenzioni, dobbiamo cercare di rimanere sempre in partita e sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno”.