Futsal B/M, Bernalda crolla nella ripresa: brusco stop ad Aradeo

Giornata da dimenticare per il Bernalda Futsal, sconfitto 6-2 sul campo dell’Aradeo. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 2-2, la squadra di Volpini ha subito quattro reti nella ripresa, mostrando fragilità difensive che sembravano superate nelle recenti buone prestazioni.

Il Bernalda parte con Zito tra i pali, Grossi, Sali, Iannuziello e Gallitelli. L’Aradeo risponde con Colizzi, Caselli, Mitri, Giaracuni e Carbone. I padroni di casa passano in vantaggio al 4’ con Caselli, approfittando di un’incertezza difensiva. La reazione lucana è immediata: Sali e Grossi colpiscono i legni prima che, al 7’, Grossi insacchi il gol del pareggio su assist di Gallitelli. Al 12’ lo stesso Grossi firma la doppietta con una girata mancina su calcio d’angolo, portando il Bernalda avanti 1-2. Nel finale di tempo, i rossoblù sfiorano il tris ma subiscono il pari a 30’’ dall’intervallo con Carbone, che firma il 2-2.

La ripresa si apre subito in salita: dopo meno di un minuto, un fallo in area di Grossi concede un rigore all’Aradeo, trasformato da Caselli per il 3-2. Il Bernalda prova a reagire con Sali e Gallitelli, ma il portiere Colizzi è insuperabile. Al 7’ l’Aradeo allunga con un gran tiro al volo di Caselli su azione da corner (4-2). I lucani insistono, ma vengono puniti ancora in contropiede da Macaolo, che sfrutta un contrasto tra Sali e Gallitelli per firmare il 5-2.

Nel finale mister Volpini opta per il quinto di movimento con Benedetto, ma il Bernalda spreca due occasioni a porta sguarnita. L’Aradeo chiude definitivamente il match a 3’ dalla sirena con un’altra rete di Macaolo per il definitivo 6-2.

Dopo questa sconfitta, Gallitelli e compagni sono chiamati a reagire nel prossimo turno per non perdere terreno in classifica.

ARADEO-BERNALDA FUTSAL 6-2

Marcatori: sequenza reti primo tempo Caselli (A) 1-0; Grossi (B) 1-1; Grossi (B) 1-2; Carbone (A) 2-2; secondo tempo (rig.) Caselli (A) 3-2; Caselli (A) 4-2; Macaolo (A) 5-2; Macaolo (A) 6-2

ARADEO: Noce, Macaolo, Zizzari, Blaco. Caselli, Mitri, Tundo, Giaracuni, Cannistra, Colizzi, Caputo, Carbone. All. Di Serio

BERNALDA FUTSAL: Zito, Marciuliano, Sali, Eletto, Castano, Iannuziello, Cirigliano, Gallitelli, Grossi, Sarli, Benedetto. All. Marcio Volpini

Arbitri: Musci di Molfetta; Di Gregorio di Molfetta; cronometrista: Cantatore di Molfetta

Ammoniti: Gallitelli (B).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author