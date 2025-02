Futsal B/M, Bernalda continua la scalata: “Ad Aradeo come una finale”

Il Bernalda Futsal prosegue la sua marcia verso le zone alte della classifica, ma guai ad abbassare la guardia. La combattutissima sfida contro il Casali del Manco, formazione impegnata nella lotta salvezza, ha dimostrato quanto sia insidioso ogni match in questa fase della stagione.

A confermare la difficoltà della gara è Daniele Eletto, laterale rossoblù: “Abbiamo affrontato una squadra affamata di punti, ma con grinta e sacrificio siamo riusciti a portarci a casa i tre punti”. Nessuna distrazione per il gruppo di mister Volpini, che mantiene il profilo basso con un obiettivo chiaro: la salvezza. “Vogliamo conquistare più punti possibili e a fine campionato tireremo le somme”, sottolinea Eletto. “Grazie al mister abbiamo cambiato mentalità e acquisito fiducia, gara dopo gara”.

Eletto sta vivendo una stagione in crescita, come dimostra l’aumento del suo minutaggio. “Sono soddisfatto, ma non spetta a me giudicare le mie prestazioni. Devo molto al mister e ai veterani Gallitelli, Grossi e Benedetto per i consigli ricevuti”, aggiunge. Tuttavia, c’è ancora margine di miglioramento: “Devo crescere in fase realizzativa, sono più difensivo ma vorrei trovare il gol”.

Sabato prossimo, un’altra sfida delicata attende il Bernalda, che affronterà in trasferta il Briconow Aradeo C5, squadra in cerca di punti salvezza. “Sarà un’altra finale, come dice mister Volpini. Dovremo essere pronti e bravi a limitare le loro giocate”, conclude Eletto.

