Futsal B/M: Bernalda conquista la salvezza senza giocare

Sul campo neutro del Palasport di Turi per indisponibilità della struttura di Bisceglie non si gioca: l’assenza del medico, obbligatoria da questa stagione, non permette la disputa dell’incontro tra la Diaz Bisceglie e il Bernalda Futsal. Gli arbitri, come da regolamento, decretano la fine del match senza iniziarlo. La conseguenza di tale decisione sarà la vittoria a tavolino per 0-6 in favore del Bernalda Futsal che con una giornata d’anticipo può festeggiare la salvezza giocando senza pressioni l’ultimo turno di campionato in programma sabato prossimo 5 aprile al “PalaCampagna” contro il Soverato.



DIAZ BISCEGLIE: 3) Sasso 4) Dell’ Olio 5) Pedone 6) Tarantoino 9) De Cillis 10) Rappa 11) Lafranceschina 12) Cosmai 13) Papagni 15) Leonetti 19) Favaro 22) Di Ciaula. All. Di Chiano.



BERNALDA FUTSAL: 1) Zito 4) Marciuliano 5) Sali 6) Eletto 7) Castano 8) Iannuziello 9) Cirigliano 10) Gallitelli 11) Grossi 21) Sarli 24) Digiorgio 99) Benedetto. All. Marcio Volpini.

Arbitri: 1° Lupinacci di Cosenza, 2° Gionfalo di Rossano; cronometrista: Di Gregorio di Taranto.

