Futsal B/M: Audace Monopoli, Juan Cruz primo colpo invernale

Comincia col botto il mercato invernale della Kredias Audace Monopoli. Arriva a disposizione di mister Giacovazzo Juan Cruz Caropi, detto Juan Cruz, laterale-pivot classe ’97, argentino di nascita ma spagnolo di adozione. Il neo acquisto, voluto fortemente dalla dirigenza gialloblu, è in Italia dal 2020 e ha totalizzato nelle prime due stagioni a Venafro ben 26 gol, ripetendosi nella sola stagione 2021-22 a Torremaggiore con altre 27, e nella prima parte di questa stagione è stato al Tombesi Ortona, nel girone F di Serie B, dove ha siglato tre marcature.

Le sue prime dichiarazioni: “Ho scelto l’Audace su consiglio del mio ex allenatore, perché mi ha parlato molto bene di questa società e del mio nuovo allenatore. Sono contento di essere qui. Non vedo l’ora di dare il mio contributo, entro a far parte di un grande gruppo che già mi ha impressionato tanto”.

Juan Cruz è già a disposizione di mister Giacovazzo, in vista del match di domani contro la Diaz Bisceglie.