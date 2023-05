Futsal B/M: Audace Monopoli a Pomezia per giocarsi l’A2

Sabato 27 maggio, la Kredias Audace Monopoli giocherà l’andata della finale dei playoff di Serie B per l’accesso alla Serie A2. La partita si giocherà in casa del Mirafin, a Pomezia. Mister Giacovazzo e i ragazzi cercheranno di fare il possibile per portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno di sabato 3 giugno alla Tensostruttura.

Poche ore prima della partenza verso il Lazio, a parlare è il vice allenatore dei gialloblu Donato Cardone: «Il Mirafin è sicuramente una squadra molto esperta ed abituata a queste partite. Noi dovremo solo fare quello che abbiamo sempre fatto, provando a fare quello che abbiamo preparato stando attenti, concentrati ma soprattutto sereni».

Riguardo alla stagione che ormai giunge al termine, Cardone ne parla in maniera entusiasta: «Il risultato che abbiamo conseguito è frutto del lavoro, dell’abnegazione e del sacrificio di ciascun componente della società (dirigenza, staff, squadra, magazzinieri, etc.). Tutti meritano elogi, ma i ragazzi meritano un plauso particolare perché ci hanno seguito sin dall’inizio ma soprattutto perché ci hanno sempre aiutato in modo attivo. Molte delle cose che quotidianamente sono state fatte ed analizzate sono frutto della condivisione e dei suggerimenti di ciascuno. Credo che TUTTI si sentano importanti e TUTTI siano orgogliosi di aver dato il loro contributo in quest’annata! Francesco, Simone ed io ad inizio anno non sapevamo dove saremmo potuti arrivare, ma eravamo convinti che solo se tutti si fossero sentiti parte integrante del progetto avremmo potuto fare un buon lavoro».

A dirigere l’incontro saranno i sig.ri Andrea Salvatore Calì della sezione di Caltanissetta e Luca Finotti della sezione di Rovigo. Cronometrista il sig. Diego Loris Mitri della sezione di Albano Laziale. Fischio d’inizio al Pala Lavinium di Pomezia alle ore 16:00.

