Futsal B/M: Anche Lautaro resta a Latiano

Sono 5 in totale le riconferme del Football Latiano per la prossima stagione. L’unico straniero che il sodalizio rossoblù ha confermato per la prossima stagione è l’universale sudamericano, classe 99, Lautaro Penacorveira.

Il suo nuovo anno in rossoblu permette alla formazione del Football Latiano di poter contare su un ottimo “quintetto” che conosce bene il lavoro e i sacrifici della società brindisina, con l’obiettivo di poter trasferire la giusta mentalità ai nuovi arrivati.

“La scelta di rivestire la maglia di questa società che diventa sempre più forte e strutturata – spiega Lautaro – è dovuta all’ottimo rapporto con l’intero sodalizio, serio e professionale, ed un pubblico caldo e appassionato. Mi sono ambientato molto bene nella città e mi sono legato tantissimo al presidente e alla presidentessa. Resto perché c’è ambizione per far bene e sono stimolato dalla voglia di raggiungere importanti risultati. Ai tifosi voglio dire di sostenerci più dello scorso anno. Sono pronto a lasciare le penne in campo per loro, forza Football Latiano”.

