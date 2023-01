Futsal B/M: Al Monopoli lo spareggio per il 5° posto con Potenza

Ritrovare subito la vittoria era l’obiettivo principale che la Kredias Audace Monopoli non si è fatta sfuggire, battendo in casa il Potenza per 6 reti a 3 nell’importante sfida che valeva la conferma del quinto posto.

Audace che ha immediatamente cancellato la sconfitta di lunedì scorso sfoderando grinta e determinazione, con una nuova grande prestazione del gruppo che non ha fatto notare due assenze importanti come quella di Rodrigo, squalificato e di capitan Caramia, lasciato per precauzione in panchina e sostituito da un ottimo Chiarella.

Pronti-via,ed è subito 1-0: Baldassarre insacca dopo trenta secondi. La partita comincia bene per i padroni di casa che cercano il raddoppio poco dopo con Lapertosa, ma a tu per tu col portiere non riesce a inquadrare la porta. All’11’ arriva il pareggio degli ospiti con Gianluca Claps, bravo a depositare in rete un preciso diagonale. Tre minuti più tardi però, l’Audace si riporta meritatamente in vantaggio: una bella giocata di Juan Cruz mette Minoia nelle condizioni di insaccare alle spalle di Sagarese. Squadre a riposo sul 2-1.

Nella ripresa il Potenza si porta totalmente all’attacco alla ricerca del pari che arriva al 5’ con l’esperto Goldoni, bravo a cogliere al volo un pallone su un lungo rilancio e a superare Chiarella.

L’Audace però non sta a guardare e due minuti più tardi è ancora Minoia a riportare nuovamente i gialloblu in vantaggio con un tiro dalla sinistra che viene deviato in rete. Al 13’ Baldassarre con un preciso rasoterra su punizione aumenta il vantaggio di due reti. Da quel momento il Potenza inserisce il quinto uomo di movimento, ma a segnare al 15’ è ancora l’Audace con Palattella, che a porta semivuota si gira allungando sul 5-2. Pochi secondi più tardi il Potenza rientra nel match con la rete di Tancredi, ma quasi allo scadere è ancora Baldassarre che chiude definitivamente il match con la sua splendida tripletta grazie a un tiro a porta vuota dalla distanza.

Finisce dunque con un importante successo per la squadra di mister Giacovazzo che riesce ad allungare nuovamente sui rossoblu e a mantenersi sempre sola al quinto posto. Sabato però arriva un altra non facile trasferta contro il Castellana Grotte.

Condividi su...



Linkedin

email