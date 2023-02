Futsal B/M: Al Bitonto lo scontro salvezza con Bernalda

Il Bernalda Futsal perde nettamente lo scontro salvezza in casa del Bitonto Futsal in un match incanalato dai pugliesi nel primo tempo terminato sul risultato di 3-0. La ripresa ha rispettato il canovaccio della prima frazione con i lucani poco cinici sotto porta e i bitontini letali in contropiede per il 6-1 finale. Oltre al danno anche la beffa in casa rossoblu con l’infortunio a Zanella ad inizio del secondo tempo.

Cronaca. Il Bernalda Futsal si schiera con il quintetto composto da Brescia, Laurenzana, Ziberi, Plati, Zanella. Dall’altra parte il Bitonto Futsal con Dibenedetto, Aquafredda, Ferdinelli, Banegas, Leclerq.

Gara subito frizzante: il Bitonto pericoloso con la conclusione di Ferdinelli disinnescata dal portiere Brescia; risponde prontamente il Bernalda con due tiri di Ziberi ma l’estremo Dibenedetto è attento. I pugliesi ci provano con Leclercq murato da Brescia. Il Bernalda tiene in mano il pallino del gioco: il diagonale mancino di Zanella viene respinto di piede da Dibenedetto che, poco dopo, compie un miracolo sul tap-in a botta sicura di Ziberi (servito da Laurenzana).

A metà frazione il Bitonto usufruisce di calcio di rigore per un presunto fallo di mani in area di un bernaldese: Angelo Cassanelli dal dischetto si fa respingere il destro da Brescia ma sullo ribattuta lo stesso Cassanelli realizza 1-0. Il vantaggio da fiducia ai pugliesi che impegnano in un paio di circostanze Brescia che evita la capitolazione soprattutto su Leclercq in contropiede. Il Bernalda ci prova dalla distanza con un destro di Brescia che il dirimpettaio Dibenedetto blocca in due tempi; il Bitonto è più ficcante e riesce a raddoppiare con il preciso pallonetto di Acquafredda. I lucani tentano la via della rete con Ziberi ma Russo salva sulla linea; dall’altra parte i padroni di casa colpiscono ancora con la rasoiata da fuori area di Ferdinelli per il 3-0.

Negli ultimi minuti del primo tempo il Bitonto raggiunge il bonus di 5 falli, i rossoblu tentano di accorciare le distanze con Grossi ma Dibenedetto salva nuovamente la sua porta: le squadre vanno al riposo con il 3-0 bitontino.

Nella ripresa il Bernalda prova a recuperare: Zanella calcia a botta sicura ma Dibenedetto è ancora prodigioso. Poco dopo gli ospiti perdono per infortunio Zanella; da parte sua il Bitonto è letale in ripartenza con Banegas che griffa il 4-0. I rossoblu cercano di rendere meno severo il passivo: Ziberi calcia di punta trovando la ribattuta di Dibenedetto.

Nulla può l’estremo pugliese, poco più tardi, sulla staffilata dalla distanza di Grossi (imbeccato da Laurenzana) per il 4-1. I padroni di casa, però, colpiscono nuovamente in ripartenza con Ferdinelli. Il Bernalda tenta la via del gol sui calci di punizione con Laurenzana in due circostanze ma Dibenedetto non si lascia sorprendere; dall’altra parte i pugliesi vicino alla sesta rete con Leclercq: Brescia compie un altro intervento decisivo. Sono le prove generali della sesta rete bitontina con il sinistro dello stesso Leclercq che non lascia scampo a Brescia per il 6-1 finale.

BITONTO-BERNALDA 6-1

BITONTO: 1 Dibenedetto, 2 Acquafredda, 3 Russo, 4 Mingolla, 5 Orlino, 6 Caggianelli, 9 Lovascio, 10 Ferdinelli, 11 Banegas, 13 Cassanelli Angelo, 17 Leclercq, 93 Cassanelli Vincenzo. All. Di Bari.

BERNALDA: 24 Brescia, 12 De Pizzo, 4 Laurenzana, 5 Busnardo, 6 Plati, 7 Grossi, 8 Ziberi, 9 Zanella, 10 Scarnato, 11 Eletto, 23 Meric, 99 Benedetto. All. Volpini.

Arbitri: 1^ Garofalo di Battipaglia; 2^ Terraciani di Napoli; cronometrista Rizzi di Molfetta.

Marcatori: primo tempo rig. Cassanelli (Bi) 1-0; Acquafredda (Bi) 2-0; Ferdinelli (Bi) 3-0; secondo tempo Banegas (Bi) 4-0; Grossi (Be) 4-1; Ferdinelli (Bi) 5-1; Leclercq (Bi) 6-1.

