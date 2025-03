Futsal B/F, Woman Grottaglie: ultimo impegno di Coppa con l’Aradeo

Domenica 16 marzo, la Woman Grottaglie scenderà in campo per l’ultima gara del girone di Coppa, affrontando l’Aradeo in un match che, sebbene non abbia valore per la classifica, rappresenta un’occasione per concludere al meglio questa fase della stagione.

A presentare la sfida è la laterale Claudia Pulli, classe 1997, che analizza anche le difficoltà recenti della squadra: “È stata una settimana complicata, tra infortuni e influenze non siamo riuscite a lavorare come avremmo voluto, ma domenica daremo il massimo”.

Nonostante la rosa ridotta, la squadra è pronta a sacrificarsi per onorare al meglio l’impegno. “Dovremo stringere i denti, ma siamo pronte per farlo”, aggiunge Pulli.

Dopo un girone di ritorno non semplice, la Woman Grottaglie è riuscita a centrare l’obiettivo playoff. “Abbiamo affrontato diverse difficoltà, ma ora dobbiamo guardare avanti. Sono convinta che nei playoff sapremo dimostrare il nostro valore”, conclude la giocatrice.

