Futsal B/F, WFC Grottaglie piega Pescara nell’ultima casalinga

Ultima gara interna di stagione regolare vincente per la WFC Grottaglie, che al PalaCampitelli supera 5-3 il Pescara al termine di un match combattuto ed emozionante. Ora le biancoazzurre si preparano all’ultima sfida in trasferta contro l’Aradeo, prima di affrontare i playoff da terze in classifica.

Partenza brillante per le padrone di casa, che sbloccano il risultato con Di Sanza. Il Pescara reagisce immediatamente trovando il pareggio con Verzulli. La partita resta intensa e avvincente: capitan Giliberto riporta avanti Grottaglie, ma le ospiti impattano nuovamente con Masciulli, mandando le squadre al riposo sul 2-2.

Nella ripresa, le abruzzesi mettono in difficoltà le padrone di casa, ribaltando il risultato con Barbetta (2-3). La reazione delle ragazze di mister D’Accico è però veemente: prima Lacirignola firma il pareggio, poi Di Sanza si scatena con una doppietta che regala il definitivo 5-3 alla WFC Grottaglie.

Le parole del tecnico

Il tecnico Sandro D’Accico ha commentato così la sfida: «È stata una partita complicata. Dopo il vantaggio iniziale, abbiamo sprecato delle occasioni e ci siamo ritrovati sotto. Ma la squadra ha reagito alla grande, ricompattandosi e chiudendo con una vittoria importante. L’unico aspetto negativo è stata la mancanza di determinazione nel primo tempo, mentre tra i punti positivi c’è la forza mentale e la capacità di ribaltare il risultato».

WFC GROTTAGLIE – PESCARA 1927 5-3 (2-2)

Marcatori: Di Sanza (3), Verzulli, Giliberto, Masciulli, Barbetta, Lacirignola.

WFC GROTTAGLIE: Trumino, Cordaro, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Giliberto (K), Lacirignola, Pegue, Pulli, Russo. All. D’Accico.

PESCARA 1927: Barbetti, Silvetti, Nobilio, Matricciani, Verzulli (K), Marzulli, Basciani.

Ammonite: Di Sanza (G), Masciulli (P), Basciani (P).

