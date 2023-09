Futsal B/F: WFC Grottaglie, Maggi nuovo preparatore dei portieri

La WFC Grottaglie ufficializza un’altra figura fondamentale: Antonio Maggi, esperto preparatore dei portieri ed ex Real Statte: “Sono qui dopo l’esperienza in Serie A con il Real Statte durata sei anni: un’avventura piena di emozioni che mi ha permesso di crescere tantissimo. Spero di riuscire a mettere le mie conoscenze a disposizione della nuova società”, dichiara.

I PORTIERI: “Conosco benissimo due dei tre portieri a disposizione: con Cordaro ci siamo ritrovati a distanza di anni, mentre con Linzalone abbiamo trascorso insieme le ultime quattro stagioni a Statte. Sono due ragazze abbastanza esperte su cui poter fare affidamento. Per quanto riguarda Cacciapaglia, nonostante la giovane età viene da qualche anno da protagonista in Serie A2”.

OBIETTIVI: “Non mi pongo obiettivi: mi piace valutare la stagione domenica dopo domenica. Una cosa è certa, la società ha lavorato bene sul mercato, quindi possiamo dire la nostra”.

METODOLOGIE: “Ritengo che il portiere debba essere efficace, per questo cerco di farle lavorare al massimo per essere quanto più d’aiuto alla squadra. Logicamente laddove noto imperfezioni e piccoli errori mi piace analizzarli in un secondo momento assieme a loro”.

WOMAN GROTTAGLIE: “L’impatto non è stato difficile, con la società abbiamo collaborato in passato: ho trovato un ambiente tranquillo e soprattutto una dirigenza molto presente, aspetto fondamentale in questo sport”.

