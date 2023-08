Futsal B/F: WFC Grottaglie, ingaggiata Andrea Pegueroles

Ancora un acquisto di spessore per la WFC Grottglie che si assicura le prestazioni della laterale spagnola, classe 1996 ed ex Real Statte, Pegueroles Sospedr Andrea Maria che si presenta così al popolo grottagliese: “Ho scelto Grottaglie perché è una società che ha voglia di far bene e continuare a crescere”.

OBIETTIVI: “Sono dell’idea che gli obiettivi si raggiungano partita dopo partita: allo stesso tempo so che abbiamo un roster per puntare in alto e giocarcela con ogni avversario. A livello individuale spero di ritrovarmi per dare alla squadra il meglio di me”.

IL CAMPIONATO: “Mi aspetto una Serie B competitiva visto che le società si stanno rinforzando, sono sicura che potremo dire la nostra”.

IL GRUPPO: “Ritrovarsi con molte ex compagne, con cui ho vissuto momenti belli e meno belli, mi dà la consapevolezza che si può superare ogni ostacolo. Mi aspetto impegno, lavoro e sacrificio”.

MESSAGGIO: “Non vedo l’ora di indossare questa nuova maglia. Alla città di Grottaglie chiedo di riempire il palazzetto e sostenerci in questo viaggio che sono sicura sarà divertente!”.

