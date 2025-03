Futsal B/F, WFC Grottaglie: con la vittoria su Littoriana playoff assicurati

Ritorno in campo con il botto per la WFC Grottaglie, che dopo la sosta conquista una preziosa vittoria casalinga superando Littoriana Futsal per 6-4. Un successo fondamentale per le ragazze di coach Sandro D’Accico, che blindano il terzo posto in classifica e ottengono la qualificazione aritmetica ai playoff, staccando proprio la formazione laziale.

Match combattuto, con le padrone di casa capaci di reagire al pareggio ospite e di imporsi con determinazione. Di Sanza, autentica protagonista con una tripletta, è stata la trascinatrice di una squadra compatta e determinata. A segno anche Pegue, Russo e Giliberto, completando una prestazione corale di alto livello.

Il commento di coach D’Accico

Soddisfatto il tecnico della WFC Grottaglie nel post-gara: “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma dovevamo vincere per consolidare il terzo posto e allontanare Littoriana in classifica. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa sfruttare le proprie potenzialità”.

Nonostante le assenze per infortuni e influenze, le biancazzurre hanno dimostrato carattere e spirito di gruppo: “La squadra è rimasta unita anche dopo il pareggio delle avversarie, continuando a giocare con determinazione fino alla vittoria”.

WFC Grottaglie-Littoriana 6-4

Marcatrici: Pegue, Russo, Giliberto, Di Sanza (3) per Grottaglie; Duo, Marzi, autogol e Colantuono per Littoriana.

WOMAN GROTTAGLIE: Trumino, Cordaro, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Gea, Giliberto, Marangione, Pegue, Pulli, Russo. Coach: D’Accico.

LITTORIANA FUTSAL: Urzetta, Duo, Colantuono, Di Fazio, Marzi, Capogna, Sgaggiaro, Giovana, Silvi (K). Coach: Monforte.

Ammoniti: Pegue (W.G.), Duo (L), Di Fazio (L).

