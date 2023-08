Futsal B/F: WFC Grottaglie, Cacciapaglia completa reparto portieri

La WFC Grottaglie porta in organico un’altra giocatrice di spessore: Martina Cacciapaglia, classe 2004 ed ex Città di Taranto, va a completare il reparto portieri. Si affiancherà alle esperte Cordaro e Linzalone: “Mi sono avvicinata al futsal un po’ di anni fa per caso e mai avrei immaginato potesse piacermi così tanto – dichiara -. Cerco sempre di lavorare sui miei punti deboli per migliorarmi. Ho scelto di sposare il progetto del presidente Cataldo Abatematteo perché credo possa aiutarmi a crescere. Inoltre, la scorsa stagione ho apprezzato la determinazione e la serietà che ha mostrato Grottaglie in ogni partita”.

OBIETTIVI: “Come ho già detto, ogni anno cerco di migliorarmi. Spero che quest’avventura possa mettere in risalto le mie qualità. Mi aspetto una stagione di crescita calcistica e umana: mi farò trovare pronta e nella miglior forma possibile per dare il mio contributo alla squadra. Sono felice ed entusiasta, non vedo l’ora di iniziare”.

CAMPIONATO: “Sarà sicuramente impegnativo. Gli stimoli sono tanti e ambiremo a un ottimo posizionamento in classifica”.

GRUPPO: “Le stagioni passate mi hanno fatto comprendere quanto sia importante essere unite fuori e dentro al campo. Sono sicura che con l’aiuto e il sostegno reciproco andremo lontano. Mi auguro quindi di trovare una vera e propria famiglia”.

MESSAGGIO: “È importante l’apporto del pubblico nelle partite: per questo spero di vedere il palazzetto colmo di gente, così potremo gioire insieme per i nostri successi. Il loro tifo rappresenterà anche un incentivo per non mollare nei momenti difficili”.

