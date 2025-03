Futsal B/F, WFC Grottaglie ai playoff: vittoria decisiva sulla Littoriana

La WFC Grottaglie conquista una vittoria preziosa contro la Littoriana, assicurandosi matematicamente un posto nei playoff. Un successo tutt’altro che scontato alla vigilia, ottenuto con carattere e determinazione. Soddisfatta Matilde Russo, che analizza così la gara: “È stata una partita combattuta fino agli ultimi minuti. Non abbiamo mai mollato e questo ci ha permesso di raggiungere un traguardo importante per la nostra classifica”.

Punti di forza e margini di miglioramento

Secondo Russo, l’aspetto più positivo è stato l’atteggiamento della squadra: “Sapevamo qual era l’obiettivo e l’abbiamo raggiunto con grande determinazione”. Tuttavia, non sono mancati errori da correggere: “Abbiamo concesso gol evitabili per disattenzioni difensive, ma anche da questi episodi si impara”.

Uno sguardo agli avversari

La Littoriana si è confermata un avversario ostico: “Sono forti fisicamente e già all’andata avevano dimostrato il loro valore. Abbiamo cercato di sfruttare le nostre qualità tecniche per metterle in difficoltà e ci siamo riuscite”.

Testa alla Virtus Cap Sammichele

Ora l’attenzione è rivolta alla prossima sfida contro la Virtus Cap Sammichele, un match cruciale per consolidare il terzo posto: “Sarà un’altra finale, in un campo difficile. In stagione ci siamo affrontate più volte, ma ogni partita fa storia a sé. Il nostro roster è numericamente ridotto, ma daremo tutto per conquistare un altro successo anche in trasferta”.

Una WFC Grottaglie carica e determinata si prepara dunque a un’altra battaglia, con l’obiettivo di chiudere la stagione regolare nel miglior modo possibile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author