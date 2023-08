Futsal B/F: La WFC Grottaglie rispolvera Sara Sportelli

Manca sempre meno all’inizio della stagione e i dirigenti della WFC Grottaglie lavorano senza sosta per consegnare al tecnico Michele Pannarale una squadra di spessore. L’ultimo acquisto è quello della tarantina Sara Sportelli, laterale-pivot, per la quale si tratta di un ritorno: “Anni fa ho dovuto lasciare il mondo del calcio per questioni lavorative: pensavo che non avrei mai più ripreso, poi ho deciso di tornare per sposare il progetto del Grottaglie. Grazie al presidente Abatematteo e gli altri dirigenti voglio rimettermi in gioco e riscattarmi”.

OBIETTIVI: “Possiamo puntare alle zone alte di un campionato che sicuramente sarà competitivo. Il sogno è conquistare la promozione in Serie A Elite e, perché no, vincere anche la Coppa Italia”.

GRUPPO: “Conosco qualche compagna per averci giocato in passato. Lavoreremo per creare un gruppo di ferro sia in campo che fuori, perché quando si è affiatate metà dell’opera è compiuta”.

MESSAGGIO: “I tifosi sono un tassello fondamentale per completare il mosaico. Spero vengano in tanti a sostenerci. Buon campionato a tutti e forza WFC Grottaglie”.

