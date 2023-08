Futsal B/F: WFC Grottaglie, ecco Clara Isabel Gea Romero

La WFC Grottaglie del presidente Cataldo Abatematteo continua a rinforzare l’organico. La dirigenza porta in biancoazzurro Clara Isabel Gea Romero, laterale classe 1997 nata a Murcia in Spagna, proveniente dal Real Statte. “Ho scelto Grottaglie per la società, ma soprattutto perché hanno un progetto molto interessante”

OBIETTIVI: “Questa squadra può lottare per l’alta classifica. A livello di gruppo penso siano questi gli obiettivi; a livello personale spero di aiutare il gruppo dando sempre il massimo oltre a crescere come atleta”.

CAMPIONATO: “Sarà un campionato ostico e fisico. Con tanto lavoro potremo far bene”.

GRUPPO: “Senza uno spogliatoio sano e compatto i risultati non si ottengono. Ritrovarmi con alcune delle mie ex compagne, che a Statte mi hanno fatto sentire a casa, sarà fondamentale. Oltre a questo ho tanta voglia di conoscere le altre giocatrici”.

MESSAGGIO: “Ho tanta voglia di cominciare e conoscere i nuovi tifosi. Ci vediamo al palazzetto”.

