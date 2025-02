Futsal B/F, Bernalda travolgente: battuto Brindisi 7-3

Prestazione maiuscola del Bernalda Futsal, che al PalaCampagna supera la Motorscar Brindisi con un netto 7-3. Gara giocata ad alti ritmi da entrambe le squadre, ma i lucani si dimostrano superiori, trascinati dalle doppiette di Iannuziello e Benedetto, oltre alle ottime prove di Gallitelli e Grossi.

La cronaca

Il tecnico Volpini schiera Zito tra i pali, con Sali, Iannuziello, Grossi e Gallitelli a completare il quintetto. Il Brindisi risponde con Costantini, Lisi, Baldassarre, Elia e Matteo Castano.

Il Bernalda parte subito forte con due tentativi dalla distanza di Grossi e Sali, entrambi respinti da Costantini. Il vantaggio arriva al 2’ con una rasoiata da fuori area di Gallitelli che si insacca sotto l’incrocio. Poco dopo, lo stesso Gallitelli su punizione impegna ancora Costantini, preludio al raddoppio: al 4’, il diagonale del numero 10 trova la scivolata vincente di Iannuziello per il 2-0.

Il Brindisi reagisce con un tentativo di Matteo Castano, neutralizzato da Zito. Gli ospiti accorciano le distanze all’8’ grazie a una punizione astuta di Lisi (2-1). Il Bernalda però non si scompone e continua ad attaccare: Gallitelli ci prova dalla distanza, ma Costantini risponde ancora presente. Il tris arriva al 13’: Sali serve Iannuziello, che si sposta la palla dal sinistro al destro e batte il portiere brindisino per il 3-1.

Il Brindisi tenta di reagire, ma Marti prima spreca da buona posizione, poi colpisce una clamorosa traversa. Il Bernalda sfiora il poker con Sali e Iannuziello, ma Costantini si oppone bene. Si va al riposo sul 3-1.

Secondo tempo: Bernalda dilagante

La ripresa si apre con il 4-1 firmato Benedetto, bravo a girarsi in area e infilare Costantini con una conclusione precisa. Il Brindisi prova a rimanere in partita e al 9’ accorcia con Rosato, che sfrutta una percussione di Elia per il 4-2.

I rossoblù riprendono il comando delle operazioni e Costantini deve superarsi per negare il gol a Iannuziello. Al 10’ Benedetto trova la doppietta personale con un tocco morbido che supera il portiere avversario per il 5-2. Il Brindisi prova il tutto per tutto con il quinto uomo di movimento, ma Zito è decisivo su Rosato e Lisi.

Il Bernalda chiude i conti al 16’ con Grossi, che finalizza un’azione corale per il 6-2. Poco dopo, con il Brindisi sbilanciato in avanti, Gallitelli segna il 7-2 con un tiro dalla distanza. Nel finale, Elia fissa il punteggio sul definitivo 7-3. Vittoria netta e convincente per il Bernalda, che conferma il suo ottimo stato di forma.

BERNALDA-BRINDISI 7-3

Marcatori: 1:16 p.t. Gallitelli (Be), 3:38 p.t. Iannuziello (Be), 8:04 p.t. Lisi (Br), 12:34 p.t. Iannuziello (Be), 3:08 s.t Benedetto (Be), 8:57 s.t. Rosato (Br), 10:38 s.t. Benedetto (Be), 16:39 s.t. Grossi (Be), 17:00 s.t. Gallitelli (Be)

BERNALDA FUTSAL: 1) Zito 4) Marciuliano 5) Sali 6) Eletto 7) Castano Arcangelo 8 )Iannuziello 9) Cirigliano 10) Gallitelli 11) Grossi 12) Digiorgio 21) Sarli 99) Benedetto. All. Volpini.

MOTORSCAR BRINDISI C5: 1) Costantini, 4) Lisi 7) Elia 8) Marti 9) Battista 10) Baldassarre 11) Miuli 22) Tasco 17) Rosato 32) Castano Matteo. All. Leone.

Arbitri: 1^ Raiano di Napoli; 2^Arminio di Nola ; cronometrista: Ferra di Policoro.

Ammoniti: Miulli (Br), Baldassarre (Br), Elia (Br), Matteo Castano (Br).

