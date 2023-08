Futsal B/F: Altro colpo WFC Grottaglie, arriva Veronica Calendi

La WFC Grottaglie del presidente Cataldo Abatematteo mette a segno un altro colpo ingaggiando Veronica Calendi, mancina ex Royal Team Lamezia con presenze in Nazionale U17, nata in Spagna nel 2001. ”Mi hanno parlato molto bene della società, ho accettato il progetto pensando che mi sarei potuta trovare bene”, dice.

OBIETTIVI: “Quello principale, come sempre, è dare il massimo, il resto verrà da sé. Spero di disputare un buon campionato aiutando la società a raggiungere gli obbiettivi. Dobbiamo remare tutte nella stessa direzione”.

CAMPIONATO: “In attesa di conoscere le avversarie, posso dire che mi aspetto un girone equilibrato in cui tutte se la giocheranno ad armi pari”.

GRUPPO: “Il gruppo sarà unito e coeso, fattori che possono permetterci di arrivare alla vittoria anche non essendo la squadra più forte: senza gruppo non può funzionare, viceversa si”.

MESSAGGIO: “Speriamo di riuscire a far divertire i tifosi. Seguiteci come avete fatto in passato: vogliamo gioire insieme a voi. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto”.

