Futsal, Audace Monopoli: weekend positivo per il settore giovanile

Una domenica intensa e ricca di soddisfazioni per il settore giovanile della Kredias Audace Monopoli, impegnato su tre fronti con le formazioni Under 19, Under 21 e Under 17. Il bilancio complessivo parla di due vittorie e un pareggio, con prestazioni convincenti su tutti i campi.

L’Under 19, guidata da mister Lamanna, ha strappato un prezioso pareggio per 3-3 sul difficile campo di Canosa, mantenendo così il secondo posto in classifica. Un match combattuto fino all’ultimo minuto, in cui i giovani biancoverdi hanno dimostrato carattere e determinazione.

Vittoria fondamentale per l’Under 21 di mister Cardone, che ha superato di misura il Dream Team Palo del Colle con un 1-0 in trasferta. Un successo che conferma la solidità del gruppo e mantiene vive le speranze di agganciare la vetta, attualmente distante tre punti.

Chiude in bellezza l’Under 17 dei tecnici Aresta e Ignazzi, che nell’ultima giornata di campionato ha travolto in casa il Thuriae B con un netto 4-1 (gara fuori classifica). Una vittoria che regala entusiasmo in vista del prossimo impegno di Coppa Puglia contro lo Sport Five Putignano.

