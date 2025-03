Futsal, Audace Monopoli: weekend perfetto per il settore giovanile

Fine settimana da incorniciare per la Kredias Audace Monopoli, che conquista due vittorie fondamentali nei campionati giovanili con l’Under 19 e l’Under 21, entrambe seconde in classifica.

L’Under 19 si impone 5-2 contro il Bitonto, allungando sulla terza in classifica. Decisivi i gol di Centrone, Messa, Sangio, Tateo e Pedote, che regalano ai gialloblù un successo chiave nella corsa ai playoff.

Nel Monday Night, l’Under 21 domina le Aquile Molfetta con un netto 5-0, conquistando il secondo clean sheet consecutivo. A segno Giuseppe Cascione, Menga, Zupo, Vito Cascione e Centrone, con la squadra che aggancia momentaneamente la vetta della classifica, aumentando il distacco dal terzo posto.

Ora l’attenzione si sposta sugli impegni di domenica prossima:

• L’Under 19 sarà ospite della capolista Bulldog Capurso, distante 10 punti ma con una partita in più, in una sfida che potrebbe riaprire i giochi per il primato.

• L’Under 21, invece, affronterà in casa il Futsal Salvatore Russo Veglie, puntando a prolungare la striscia positiva.

