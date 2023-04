Futsal: Audace Monopoli, si ferma a Bitonto la serie positiva

La partita. Inizio forte del Bitonto che al 3’ passa in vantaggio con un tiro di Ferdinelli deviato da una sfortunata autorete di Palattella. Tre minuti più tardi arriva il secondo gol dei locali con un gran tiro di Banegas che si insacca alle spalle di Caramia. L’Audace però non sta a guardare e dopo aver sfiorato la rete in diverse occasioni, accorcia al 12’ con una gran giocata di Juan Cruz. Tre minuti più tardi arriva il 2-2 dei gialloblu con Rodrigo che insacca in rete il pallone servito da Juan Cruz.

Nella ripresa la prima occasione è al 2’ per l’Audace con un contropiede di Palattella, ma ancora Dibenedetto respinge il suo tiro in corner. Al 5’ la partita si mette ulteriormente in salita per l’Audace con il secondo giallo ai danni di Palattella per fallo da ultimo uomo su Ferdinelli diretto a rete. Un minuto più tardi però è clamorosamente la squadra ospite a sfiorare in contropiede il 4-4, ma Dibenedetto dice ancora no alla conclusione di Baldassarre. A pochi secondi dalla fine dell’inferiorità numerica arriva il 5-3 del Bitonto con Caggianelli.