Futsal, Audace Monopoli: goleada dell’Under 21

La Kredias Audace Monopoli Under 19 interrompe la sua serie di 10 risultati utili consecutivi, cedendo per 5-4 nel big match contro la capolista Capurso. Un ko amaro per i gialloblù, che avanti 2-4 hanno subito la rimonta avversaria anche a causa di alcune decisioni arbitrali contestate: prima un rigore e poi un tiro libero concesso per un fallo dubbio hanno permesso al Capurso di pareggiare e poi vincere la gara. Nonostante la sconfitta, la squadra di mister Marcello Lamanna resta al secondo posto nel Girone S, con quattro giornate ancora da disputare. A segno per l’Audace Vito Cascione, autore di una tripletta (che lo porta a 28 gol in stagione, capocannoniere del girone) e Centrone. Prossimo impegno per i monopolitani domenica 16 marzo alle 11:00, con la sfida casalinga contro il Manfredonia.

Under 21 straripante: 14-1 al Futsal Veglie

Goleada per l’Under 21, che domina in trasferta travolgendo il Futsal Veglie Salvatore Russo con un clamoroso 14-1. A firmare il successo una pioggia di marcatori: Zupo (poker), Colucci (tripletta), Devivo (doppietta), oltre ai gol di Giuseppe Cascione, il portiere Grimaldi, Menga, Comes e Andriani. L’Audace, già certa del secondo posto, resta a tre punti dalla vetta, con tre giornate ancora da giocare. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 16 marzo alle 16:00, quando i ragazzi di mister Cardone affronteranno in casa il Boemondo Canosa.

Under 17: pari (2-2) nell’andata playoff

Termina 2-2 l’Under 17 nell’andata del primo turno playoff contro il Capurso. Alla Tendostruttura, i gialloblù passano in vantaggio con Sciacovelli, ma nella ripresa subiscono la rimonta avversaria sull’1-2 e rischiano anche di capitolare definitivamente, con il Capurso che fallisce un tiro libero. Nel finale, però, Gabriele Muolo firma il pareggio, mantenendo aperti i giochi per la qualificazione. Tutto si deciderà nel ritorno, in programma domenica 16 marzo alle 9:30 al Pala Livatino di Capurso.

