Futsal, Audace Monopoli: domenica perfetta per le giovanili, tre vittorie su tre

Un fine settimana da incorniciare per il settore giovanile dell’Audace, che conquista tre vittorie su tre nelle sfide dell’Under 19, Under 21 e Under 17, regalando spettacolo e soddisfazioni.

Under 19 travolgente: Manfredonia ko 6-1

La squadra di mister Lamanna domina il Manfredonia con un netto 6-1. In rete Messa (doppietta), Vito Cascione, Tateo, Pedote e Achille. I gialloblù, sempre secondi in classifica, si preparano ora per il derby in trasferta contro il Volare Polignano, in programma domenica prossima.

Under 21, goleada sul Boemondo Canosa (7-1)

Anche i ragazzi dell’Under 21, allenati da mister Cardone, festeggiano con una vittoria schiacciante: 7-1 ai danni del Boemondo Canosa. Protagonisti Giuseppe Cascione e Zupo, entrambi autori di una tripletta, con Colucci a completare il tabellino. Ora la squadra si prepara alla penultima giornata di campionato, con una difficile trasferta contro il Mola.

Under 17, impresa ai rigori in Coppa Puglia

La sfida più emozionante della giornata è quella dell’Under 17, che conquista la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Puglia dopo un match al cardiopalma contro il Bulldog Capurso. Dopo l’1-1 dell’andata, anche il ritorno termina con lo stesso punteggio nei tempi regolamentari, con Gabriele Muolo a segno per l’Audace. La lotteria dei rigori premia i gialloblù, perfetti dal dischetto con le realizzazioni di Nicolas Muolo, Mandriota, Renna, Comes e Laneve. Ora la squadra affronterà il Futsal Andria nei quarti di finale.

