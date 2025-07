Futsal A2/M, Soccer Altamura: ufficiale l’arrivo della polacca Julia Szostak

La Soccer Altamura ha annunciato l’ingaggio di Julia Szostak, classe 2000, atleta di esperienza internazionale e punto fermo della Nazionale polacca di futsal. Si tratta di un innesto di qualità per la formazione biancorossa in vista della stagione sportiva 2025/2026.

Szostak ha iniziato giovanissima la carriera nel calcio a undici, per poi dedicarsi al futsal. In patria ha vestito le maglie di Słomniczanka Słomniki, BTS Rekord Bielsko-Biała e AZS UJ Kraków, conquistando con il Rekord sia il campionato nazionale sia la Coppa di Polonia.

Dal 2021 è parte stabile della Nazionale maggiore, con cui ha recentemente ottenuto la qualificazione alla prossima rassegna mondiale. Nell’ultima stagione ha militato nella Serie A italiana indossando la maglia della VIP, segnando 7 reti.

“Sono molto contenta di far parte di questo progetto. Darò il massimo per la squadra. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, con tanta voglia di crescere. Credo che con questo gruppo possiamo fare grandi cose. Grazie alla società Soccer Altamura per la fiducia”, ha dichiarato la giocatrice.

Con questo innesto, la Soccer Altamura conferma l’ambizione di costruire una squadra competitiva e determinata, puntando su profili di spessore tecnico e internazionale.

