Futsal A2/M, Sasha Zapponi giura amore al Castellana

Una conferma che sa di vero e proprio colpo di mercato per il Castellana C5. Resta in bianco-blu Sasha Nahuel Zapponi, punto di forza del team di mister Andrea Rotondo nella passata stagione e protagonista di un’estate in primissimo piano in virtù della vittoria della Coppa Libertadores di futsal ottenuta con la maglia del Penarol.

Ingaggiato dalla compagine uruguaiana a maggio per affrontare quella che di fatto è la massima competizione sudamericana di calcio a 5, il talento argentino ha condotto i gialloneri alla conquista dell’ambitissimo trofeo, risultando anche il miglior giocatore della manifestazione secondo il parere unanime degli addetti ai lavori.

Per il laterale classe 1995 un riconoscimento importante che, tuttavia, non ha messo a repentaglio la sua voglia di continuare l’avventura nella città delle Grotte: “Il mio desiderio è sempre stato quello di rimanere a Castellana per cominciare la stagione con i miei compagni e competere sin dall’inizio per gli obiettivi prefissati dato che nella passata stagione ho giocato solo il girone di ritorno con questa maglia. Sin dal primo giorno compagni, staff tecnico e dirigenti mi hanno fatto sentire a casa, mi sono sentito molto apprezzato ed anche per questo volevo continuare la mia esperienza qui. La Coppa Libertadores? Era un qualcosa in sospeso per me. Avere la possibilità di poterla giocare per la prima volta e vincerla è qualcosa di unico, sicuramente un’emozione molto grande. Anche aggiudicarsi il premio di miglior giocatore è stato bellissimo, ma questo è un riconoscimento che va condiviso con i miei compagni di squadra e con le persone del club perché mi hanno fatto sentire molto a mio agio e mi hanno dato la fiducia di potermi esibire in campo”.

Grande classe in campo e tanta umiltà fuori dal rettangolo di gioco, dunque, per Sasha Zapponi che ama definirsi così: “Sono un ragazzo allegro a cui piace stare in compagnia e mantenere sempre i piedi per terra. Riti prepartita? Sono tre ovvero bere il mate, baciare la foto della mia mamma ed entrare in campo mettendo il primo passo con il piede destro”.

