Futsal A2/M, Sammichele: sfida decisiva per la salvezza con Messina

Ultimi 80 minuti di battaglia per la Willy Green Technology Sammichele, pronta a giocarsi la permanenza in Serie A2 nel match più importante della stagione. Sabato 29 marzo, alle ore 18.00, il PalaLagravinese sarà il palcoscenico dello scontro diretto con il Messina Futsal, avversario a pari punti (13) in classifica.

Una vera finale senza appello: l’unico risultato utile per i biancocelesti è la vittoria, necessaria per sorpassare i siciliani e accedere ai play-out. Un pareggio o una sconfitta significherebbero retrocessione diretta in Serie B.

La squadra e il momento

La formazione allenata da mister Francesco Mallardi potrà contare sul rientro di due elementi fondamentali, Fuentes e Loschiavone, nuovamente disponibili dopo aver scontato la squalifica. Servirà però una prova di forza mentale e tecnica, in un palazzetto che si annuncia caldissimo e gremito.

Messina arriva con fiducia

Dall’altra parte, il Messina Futsal arriverà in Puglia forte di un buon momento, dopo aver strappato applausi nella sfida contro la capolista Soverato. La squadra siciliana è determinata e consapevole che anche per loro questa partita rappresenta l’ultima spiaggia per evitare la retrocessione diretta.

La situazione in classifica

L’ultima classificata retrocederà immediatamente in Serie B, mentre la penultima potrà giocarsi la salvezza nei play-out incrociati contro la penultima del girone C. Solo una vittoria potrà mantenere vivo il sogno del Sammichele.

Classifica aggiornata

• Soverato Futsal 47

• Bitonto Futsal Club 45

• Atletico Canicattì 5 42

• Kredias Audace Monopoli 41

• GEAR Piazza Armerina 30

• Ecosistem Lamezia Soccer 24

• Futsal Mazara 2020 23

• AGF Energy Canosa 23

• Castellana C5 21

• Città di Acri C5 19

• Messina Futsal 13

• Willy Green Technology Sammichele 13

