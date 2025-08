Futsal A2/M, Rizzi è un nuovo portiere del Castellana C5

Il Castellana C5 completa il rinnovamento del reparto portieri in vista della sua seconda stagione consecutiva nel campionato nazionale di Serie A2, ufficializzando l’ingaggio di Federico Rizzi.

Classe 2002, Rizzi arriva dopo un’annata da protagonista con il Just Mola, culminata con la promozione diretta in Serie B. Cresciuto nel futsal pugliese, ha indossato in precedenza anche le maglie di Polignano, Fasano e Noci, distinguendosi per qualità tecniche e mentalità.

Con il suo arrivo, il reparto a disposizione di mister Andrea Rotondo si arricchisce di un giovane portiere determinato a migliorarsi: “Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura in una categoria così importante e prestigiosa. Ci sarà tanto da lavorare, ma senza impegno e sudore non si ottengono risultati. Il mio obiettivo? Migliorare sempre”, ha dichiarato Rizzi.

A difendere i pali con lui ci sarà Francesco Caramia, già annunciato nelle scorse settimane. Rizzi si è detto entusiasta della convivenza sportiva con uno dei portieri più affermati del futsal regionale: “Sono felicissimo di condividere la stagione con un portiere così forte. Non lo conosco di persona, ma l’ho spesso seguito dal vivo e in video: è tra i migliori in Puglia. Cercherò di imparare il più possibile da lui”.

Parole di stima anche per il tecnico Rotondo: “Ne ho sempre sentito parlare bene, sia per i risultati ottenuti che per la gestione del gruppo. Poter contare su uno spogliatoio unito e motivato sarà sicuramente un grande vantaggio”.

Nel frattempo, sono stati ufficializzati i gironi della prossima Serie A2: il Castellana C5 è stato inserito nel Girone Cinsieme a Frosinone, Alta Futsal, Audace Monopoli, Bitonto Futsal Club, Canosa, Cioli Ariccia, Cisterna, Formia Futsal, New Real Rieti e Tombesi C5.

