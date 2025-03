Futsal A2/M, respinti ricorsi di Canicattì e Messina: Castellana è salvo

La salvezza del Castellana C5 è finalmente ufficiale. Dopo l’attesa per i verdetti del Giudice Sportivo sui ricorsi presentati da Messina Futsal e Atletico Canicattì riguardanti la presunta irregolarità del tesseramento di Sasha Zapponi, il responso è arrivato con le delibere n. 801 e 802 del 18 marzo 2025: tutto regolare.

L’avvocato Massimiliano De Renzis ha chiarito ogni dubbio: «Il ricorso è infondato e va respinto. Dagli accertamenti all’ufficio tesseramenti FIGC risulta che l’atleta è regolarmente tesserato con il Castellana C5 dal 20 gennaio 2025, dopo certificazione di domicilio rilasciata dal Comune di Castellana Grotte».

Accolto invece il ricorso dell’Audace Monopoli per una squalifica non scontata di Marco Ritorno, ma ciò non incide sulla permanenza dei bianco-blu in categoria. A due giornate dal termine, il Castellana raggiunge quota 21 punti, lasciando Messina e Sammichele ferme a 13 e abbandonando definitivamente la zona calda.

Il tecnico Andrea Rotondo ha commentato con orgoglio: «È stata una stagione complicata, segnata dagli infortuni, ma i ragazzi hanno dimostrato determinazione e umiltà. Abbiamo compiuto un’impresa e sono fiero di loro e di questo traguardo».

Sabato turno di riposo per le Final Eight di Coppa Italia. Il Castellana C5 tornerà in campo il 29 marzo per la trasferta contro il Futsal Mazara.

