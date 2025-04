Futsal A2/M, playoff: Audace Monopoli-Canicattì anticipata al 25 aprile

È ufficiale: la Kredias Audace Monopoli affronterà il Canicattì, nell’andata del primo turno dei playoff del Girone D di Serie A2, alle 21.00 di venerdì 25 aprile nella Tendostruttura di via Amleto Pesce. La gara, inizialmente prevista per sabato 26 alle 16:00, è stata anticipata in seguito alla decisione di sospendere tutte le attività sportive nel giorno dei funerali di Papa Francesco. Si preannuncia una sfida ad alta intensità, con le due formazioni pronte a contendersi un posto nella fase successiva dei playoff. Una serata da non perdere per gli appassionati di futsal. Il costo del biglietto è di 5 euro, con ingresso gratuito per gli under 18. Per l’occasione, gli abbonamenti non saranno validi.

