Futsal A2/M: pari amaro, la New Taranto perde la vetta

La New Taranto conquista soltanto solo un punto al PalaMazzola in una partita spigolosa con il Sammichele, valida per la 12a giornata del Girone D di Serie A2.

Una sfida combattuta, entrambe le formazioni che hanno provato a portare a casa l’intera posta in palio, senza riuscirci. Eppure i rossoblù hanno approcciato bene perché dopo soli due minuti e mezzo sono riusciti a sbloccare il match con un tiro di Rodrigo Lopes: il giocatore brasiliano, ricevuta palla spalle alla porta da Di Pietro, si è girato realizzando l’1-0.

I ragazzi di Bommino hanno rischiano in un paio di circostanze, ma l’estremo difensore Masiello ha risposto presente salvando il risultato. Taranto ha avuto anche l’opportunità, almeno in tre occasioni, di trovare il raddoppio prima dell’intervallo, ma è stato bravo il portiere Di Vagno del Sammichele a respingere i tentativi offensivi degli ionici.

Nella ripresa il leit motiv del match non è cambiato: la New Taranto in possesso ha provato a scardinare la difesa avversaria, mentre Sammichele si è affidato a ripartenze veloci sperando anche in qualche errore in fase di impostazione degli ionici.

I rossoblù hanno creato tanto, ma senza concretizzare, poi l’inerzia del match è cambiata a poco più di sei minuti dal termine: il portiere Masiello è intervenuto in scivolata su un giocatore ospite e l’arbitro non avuto dubbi estraendo il cartellino rosso: tra i pali è andato De Risi. Sammichele, proprio sugli sviluppi della punizione, ha trovato il pareggio con Console.

Nel finale la New Taranto ha provato l’assalto alla vittoria inserendo Di Pietro come portiere di movimento, ma non è bastato. Anche Sammichele ha sfiorato il 2-1 con Giovinazzi, che tutto solo davanti al portiere ha calciato alle stelle.

Per via del pareggio interno, il primo stagionale tra le mura amiche, la New Taranto mantiene l’imbattibilità, ma scivola al secondo posto in classifica, complice la vittoria del Futsal Canicattì per 6-2 sulla Ecosistem Lamezia. La formazione calabrese sarà il prossimo avversario degli ionici sabato 20 gennaio, alle ore 17, al Palasparti.

