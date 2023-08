Futsal A2/M: New Taranto riparte con Angelo Bommino in panchina

Nella stagione 2023/24, la New Taranto sarà guidata in panchina dal coach Angelo Bommino. Per il tecnico si tratta di un ritorno dopo l’ultima stagione in Serie A2 nel 2020/21. L’allenatore tarantino vanta anche esperienze sulle panchine di Bellevue, Martina, Futura Matera, Giovinazzo, Real Matera, Scanzano, Policoro e CMB. Nelle ultime due stagioni ha guidato la WFC Grottaglie centrando una finale playoff per la Serie A.

