Futsal A2/M: New Taranto, l’italo-brasiliano Murilo primo innesto

La New Taranto si è assicurata Murilo Miani per la stagione sportiva 2023/24. Centrale Italo-brasiliano classe 1988, è reduce dall’esperienza a Pistoia. Arrivato in Italia nel 2014 con l’Aosta, il neo-calcettista rossoblù veste per un breve periodo la maglia del Torrino, prima di approdare in Repubblica Ceca e in Spagna. In Italia torna con l’Atletico Cassano e successivamente arriva l’esperienza in quel di Prato. Nel 2018 firma per la L84, dove rimane fino al 2022 conquistando una promozione in Serie A.

“Ho scelto Taranto perché il progetto della società mi ha convinto e so che insieme possiamo fare ottime cose – le prime parole di Murilo Miani -. Le ambizioni di questa stagione sono le migliori possibili, voglio insieme ai miei compagini raggiungere i nostri obbiettivi, con tanto lavoro, sacrificio e impegno. Per quanto riguarda i miei obbiettivi personali, spero sempre di far meglio della stagione scorsa, non mancherà mai lavoro, volontà e sacrificio per far bene sia per me che per la squadra”.

